Доля сообщений через российский аналог SWIFT выросла в 1,8 раза

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Доля сообщений через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) - аналог системы международных расчетов SWIFT - по итогам 2020 года выросла в 1,8 раза и достигла 20,6% от внутрироссийского трафика, следует из презентации первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой.

Общее количество участников системы достигло 400. При этом 23 иностранных банка подключились к СПФС из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии.

О системе

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

В 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что в России создана система передачи финансовых сообщений Банка России в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.