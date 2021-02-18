Туроператоры сообщили, что спрос на отдых в России на февральские праздники вырос вдвое

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спрос на отдых в России на февральские праздники в этом году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский. Наибольшим спросом у россиян пользуются туры в Сочи и в Турцию, а некоторые отели на Занзибаре и Мальдивах уже приостановили продажи, сообщили опрошенные ТАСС крупные туроператоры.

"По сравнению с прошлым годом спрос на февральские праздники вырос в два раза. Это произошло за счет ряда факторов: сузившийся рынок выездного туризма и ограниченное число предложений на туристическом рынке, отложенный спрос и поэтапное и постепенное снятие ограничений в российских регионах", - сказал Уманский.

Так, регионы отменяют требования о наличии свежего отрицательного теста на коронавирус при заселении в отели и санатории, постепенно снимают запреты на проведение мероприятий, открывают музеи, возобновляют работу ресторанов, отметил он. Все это положительно сказывается на турпотоке.

Спрос на туры на 23 февраля в предпраздничную неделю увеличился почти на 32% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Интуриста". "TUI Россия" зафиксировал рост бронирований в начале этой недели на 17% по сравнению с началом прошлой недели. Anex Tour также отмечает оживление спроса в преддверии праздников. В конце января Ассоциация туроператоров России сообщала, что не наблюдала повышенного спроса на отдых в февральские праздники.

Куда поедут россияне

Почти половина (49%) приобретаемых на февральские праздники туров - это путешествия по России, сообщили в TUI. Еще 34% продаж компании приходится на Турцию, 15% - ОАЭ, 2% - Мальдивы. У клиентов Anex Tour также наибольшим спросом пользуются Россия и Турция. При этом в "Интуристе" отмечают, что ряд отелей на Занзибаре, Мальдивах и в ОАЭ уже переполнены на февральские праздники и приостановили продажи номеров.

"Праздничная неделя совпала еще и с каникулами у ряда школьников, поэтому родители, особенно те, кто работает на "удаленке", готовы отправится с детьми в короткие и недельные путешествия по России или на морские курорты", - отметили в "Интуристе".

Среди российских направлений у опрошенных ТАСС туроператоров лидирует Сочи, причем пользуется популярностью как горный кластер, так и прибрежные отели с подогреваемыми бассейнами. Доля Сочи в структуре продаж туров по России у туроператоров составляет от 30% до 70%.

У "TUI Россия", запустившей 6 февраля чартерную программу из Москвы и Екатеринбурга на зимний Байкал с прилетом в Улан-Удэ, это направление на февральские праздники вышло на второе место продаж. Другие туроператоры отмечают востребованность туров на февральские праздники в Калининград, Крым, Шерегеш, Кавминводы, Санкт-Петербург, Казани, а также экскурсионных туров по России и спа-отелей в Подмосковье. Таким образом, российские туристы планируют на праздниках либо покататься на лыжах, либо погулять и оздоровиться, либо сделать передышку от зимних холодов в теплых регионах страны или за рубежом, резюмируют туроператоры.