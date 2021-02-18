Jeep отзывает в России более 7,5 тыс. внедорожников Grand Cherokee

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель Jeep в России - "Эфсиэй рус" - отзывает 7 тыс. 545 автомобилей Jeep Grand Cherokee. Речь идет о транспортных средствах, реализованных в период с ноября 2010 года по май 2013 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: есть вероятность того, что было установлено реле топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом, что может стать причиной неисправности реле. Неисправность реле топливного насоса может приводить к невозможности запуска двигателя или его остановке во время движения автомобиля", - отмечается в сообщении.

В Росстандарте добавили, что на всех транспортных средствах в случае наличия установленного внешнего реле будет выполнен демонтаж старого реле и установка нового внешнего реле топливного насоса с разъемом и жгутом проводов, а также перенос реле на кронштейн рядом с блоком РСМ. Если внешнее реле топливного насоса не установлено, будет модифицирован блок TIPM и установлено внешнее реле топливного насоса.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.