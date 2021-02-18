В Минтруде сообщили о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется. Число официально зарегистрированных безработных на сегодняшний день составляет 2,4 млн человек, заявила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Сегодня ситуация на рынке [труда] постепенно стабилизируется.<...> Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться. Если в сентябре в центрах занятости было зарегистрировано на пике 3,7 млн граждан, то сегодня - это 2,4 млн человек. Численность зарегистрированных [безработных] за этот период снизилась примерно на треть", - сказала она на заседании совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при СФ.

Порядка 6% россиян в настоящее время продолжают работать удаленно, сообщила Мухтиярова. "Мы ожидаем, что после снятия ограничительных мер всех численность занятых удаленно несколько снизится. Сейчас у нас порядка 6% работников работают удаленно. Соответственно, мы предполагаем, что цифра понизится уже не радикально", - сказала она.

По ее словам, на рост удаленной занятости можно будет рассчитывать по мере внедрения электронного кадрового документооборота и распространения электронных трудовых книжек.

"В таком случае применение удаленной занятости будет расширяться за счет работников, которые ограничены в возможностях физического взаимодействия с работодателем", - добавила Мухтиярова.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщали ТАСС, что президентом была поставлена цель - вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных.