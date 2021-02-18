Мишустин осмотрел цеха предприятия "Нор-Маали" в Псковской области

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Псковскую область в четверг ознакомился с работой лакокрасочного производства предприятия "Нор-Маали".

Главе правительства показали производственный цех, где генеральный директор ООО "Нор-Маали" Веса Антеро Тукиайнен рассказал о его оборудовании и работе. Мишустин поинтересовался, нравится ли руководителю предприятия в России и давно ли он здесь живет. Гендиректор ответил, что он из Финляндии, в РФ ему нравится, и живет он здесь уже 15 лет.

Далее премьеру показали зал, где хранятся образцы готовой продукции. Представители завода рассказали, что стойкость покрытия долгая - порядка 25 лет.

"Гараж покрасить надо кому-нибудь? Денис Валентинович [Мантуров, министр промышленности и торговли РФ], у вас есть гараж? На 25 лет можно покрыть и не перекрашивать", - пошутил Мишустин.

Он также осмотрел фасовочный цех, где продукцию разливают в тару, и кратко побеседовал с рабочими. Затем Мишустину продемонстрировали лабораторию, в которой проводится контроль качества продукции завода - лаков и красок. Сотрудница лаборатории рассказала об оборудовании, методах и сроках оценки параметров, характеристик и качества продукции. В частности, по ее словам, оборудование позволяет оценить некоторые параметры краски, например вязкость, в течение 12 секунд. По завершении контроля качества на каждую партию продукции выдается сертификат, который подтверждает соответствие краски стандартам качества.

ООО "Нор-Маали" было основано в 1987 году и располагается в городе Лахти. Предприятие занимает большую долю рынка по продажам лакокрасочных покрытий для строительной, нефтегазовой, машиностроительной и судостроительной промышленности не только в Финляндии, но и в России, Балтии и странах Восточной Европы. В рамках реализации программы по импортозамещению в 2015 году было принято решение о размещении завода в Псковской области. Здесь производятся, в частности, компоненты для мастичного и грантового покрытий. Антикоррозийные мастики и грунты выпускаются для ГК "Биурс", ПАО "Газпромнефть" и других нефтегазовых компаний РФ.