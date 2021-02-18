Онлайн-продажи на Хайнане в "золотую неделю" каникул выросли на 84%

ХАЙКОУ, 18 февраля. /ТАСС/. Онлайн-продажи товаров и услуг на Хайнане в "золотую неделю" каникул с 11 по 17 февраля в честь нового года по лунному календарю составили 1,99 млрд юаней (около $308,1 млн). Как сообщил портал " Наньхайван ", этот показатель вырос на 84% по сравнению с прошлым годом.

По его данным, в городах выручка онлайн-торговли составила 1,66 млрд юаней (около $257,4 млн), увеличившись на 84,97% в годовом выражении, в сельской местности этот показатель вырос на 77,1% и составил 327 млн юаней (около $50,7 млн).

Как отмечает портал, для стимулирования онлайн-продаж и увеличения потребительской активности населения провинция Хайнань провела специальный фестиваль интернет-коммерции. Особой популярностью среди интернет-пользователей пользовались сушеные морепродукты, украшения из жемчуга и пищевые продукты из кокоса. В то же время многие предприятия также организовали беспрерывный режим работы, чтобы бесперебойно предоставлять услуги своим клиентам даже во время национальных каникул.

Новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь с 11 на 12 февраля и продлится до 31 января 2022 года. Его покровителем является Белый металлический бык.