Мишустин поручил Мантурову проработать расширение мер поддержки новых предприятий в ОЭЗ

МОГЛИНО /Псковская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли рассмотрит возможность расширить предоставление мер господдержки для новых предприятий, которые создаются в особых экономических зонах для производства комплектующих в рамках технологических цепочек. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с резидентами ОЭЗ "Моглино" в Псковской области.

"Конечно, может быть, не совсем правильно поддерживать только те компании, которые занимаются выпуском готовой продукции. Мы понимаем это. Необходимо развивать более длинные производственные цепочки на базе отечественных компонентов, отечественных производителей. Здесь, что говорится, надо подумать", - сказал Мишустин.

Он отметил, что данный вопрос уже обсуждается, и Минпромторг получит поручение проработать соответствующее решение правительства. "У нас требование есть по уровню кооперации, по-моему, 20% там. Я думаю, что мы дадим поручение посмотреть. Мы говорили с Денисом Валентиновичем (министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым - прим. ТАСС) о том, что можно это сделать до 10%", - сказал председатель правительства.

По словам Мишустина, все зависит от видов экономической деятельности, которыми занимается компания. В частности, как отметил премьер-министр, такое решение может быть проработано в отношении предприятий, продукция которых востребована и при создании которых появляются новые рабочие места. Например, сказал Мишустин, это касается производства оборудования для центров обработки данных, которые сейчас играют существенную роль в развитии экономики.