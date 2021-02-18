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В "Газпром нефти" ожидают, что спрос на нефть вернется на докризисный уровень к 2022 году

Спрос на нефть вернется на докризисный уровень в начале 2022 года - Дюков.

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Россия
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