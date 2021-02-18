Расследование в отношении экс-менеджера "Ростелекома" связано с нарушениями при закупках

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Расследование в отношении бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова связано с выявленными компанией ранее фактами злоупотреблений в сфере закупок, сообщили ТАСС в пресс-службе госоператора.

Ранее в четверг правоохранители задержали Левакова в Москве в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Как уточнял ТАСС источник в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение.

"Следственные мероприятия проводятся по фактам злоупотреблений в сфере закупок, выявленных в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании. Правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация. В интересах следствия другие подробности не раскрываются", - отметили в компании.

В настоящее время с Леваковым ведутся следственные действия, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как поясняли в пресс-службе Басманного суда Москвы, следствие просит избрать в отношении Левакова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля.

Пресс-служба "Ростелекома" в свою очередь уточняла, что Леваков уже не является сотрудником компании, он был уволен 30 марта 2020 года.