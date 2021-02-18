В Россельхозбанке считают, что туристический кешбэк увеличит спрос на санатории

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Включение всех санаториев в программу туристического кешбэка позволит увеличить спрос на услуги российских здравниц в 2021 году на 27% по сравнению с предыдущим годом, прогнозируют аналитики Россельхозбанка.

В прошлом году в программе могли участвовать только санаторно-курортные комплексы, прошедшие классификацию. Ожидается, что в этом году акцию могут распространить на все санатории с медицинской лицензией.

"Включение в программу туристического кешбэка всех санаторно-курортных организаций, имеющих медицинскую лицензию, существенно увеличит спрос на их услуги. Объем оказываемых услуг в санаториях в 2021 году возрастет на 27% по сравнению с 2020 годом: количество ночевок увеличится на 12-13 млн, а объем платных услуг отрасли достигнет 89 млрд руб.", - говорится в сообщении Россельхозбанка.

По квартальным показателям полное восстановление этого сектора к показателям докризисных значений 2019 года будет возможно в первой половине 2022 года, считают аналитики банка.

По расчетам банка, количество услуг по организации размещений в учреждениях санаторно-курортного сектора во втором квартале 2020 года сократилось на 88% год к году и достигло 2,1 млн ночевок. По мере поэтапного снятия ограничений в течение 2020 года спрос на услуги санаторно-курортных учреждений восстановился до 65% относительно уровня третьего квартала 2019 года и достиг 16,1 млн ночевок. По итогам четвертого квартала 2020 года спрос россиян на услуги санаторно-курортных учреждений, по оценкам экспертов банка, достиг 75% от уровня 2019 года. В целом, как полагают в банка, в 2020 году количество размещений в санаторно-курортных организаций сократилось до 44 млн ночевок, составив не более 60% от уровня докризисного 2019 года.