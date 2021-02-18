ЦБ проведет в 2021 году эксперимент с "зеленой" ипотекой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России планирует провести в текущем году эксперимент по "зеленой" ипотеке, определив значение "зеленого" дома и самой "зеленой" ипотеки. Об этом на ежегодной встречи банков с руководством регулятора сообщил первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"У нас эксперимент по "зеленой" ипотеке, то есть создание таксономии и определение, что такое "зеленый" дом, что такое "зеленая" квартира и что такое "зеленая" ипотека. Кроме "зеленых" и социальных облигаций, еще возникают вот этих два явления", - сказал он, говоря о планах на 2021 год.

О "зеленом" финансировании

"Зеленое" финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

В середине июля 2020 года ВЭБ.РФ подготовил и разместил первую версию методических рекомендаций по "зеленому" финансированию. Тогда в ВЭБ отмечали, что рекомендации определяют архитектуру национальной системы "зеленых" финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях.

В ноябре 2020 года правительство России утвердило ВЭБ.РФ в качестве методического центра в области "зеленого" финансирования.