В России планируют создать электронную базу вакансий для строителей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) займется формированием всероссийской электронной базы вакансий для рабочих строительных специальностей, сообщил в четверг президент ассоциации Антон Глушков на заседании комиссии по вопросам профессионального образования и кадрового потенциала Общественной палаты при Минстрое России.

"На совещании по написанию стратегии "Агрессивное развитие инфраструктуры" под руководством вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина был одобрен пилот по формированию электронной базы, так называемый HeadHunter для рабочих специальностей, который должен организовать учет всех рабочих кадров в каждом субъекте. Поручение получило Национальное объединение строителей", - сказал Глушков.

Он отметил, что в строительной отрасли задействованы около 6,4 млн человек. Однако сейчас в России возник дефицит рабочей силы на стройках, связанный с ограничениями на въезд в Россию иностранцев.

Как отмечали ранее в Национальном объединении строителей, по данным МВД, Федерации мигрантов России и НИУ ВШЭ, на 1 ноября 2020 года недобор временных трудовых мигрантов составил от 0,6 млн до 1,4 млн человек по всем отраслям российской экономики, из них не менее 23% - строители.

НОСТРОЙ совместно с Единым ресурсом застройщиков ранее провел опрос среди подрядных организаций, застройщиков жилья, технических заказчиков из 57 регионов России. Почти половина опрошенных (46,5%) подтвердили отток иностранной рабочей силы, из них половина считает этот отток существенным. Больше половины (56%) опрошенных сообщили, что формируют свои бригады в основном россиянами, 44% респондентов опирались на рынок иностранной рабочей силы.