Более 473 тыс. туристов посетили за "золотую неделю" Линшуй-Лиский автономный уезд Хайнаня

САНЬЯ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Линшуй-Лиский автономный уезд китайской провинции Хайнань во время праздников в КНР (с 11 по 17 февраля) по случаю Нового года по лунному календарю, составило 473,5 тыс. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", доход местной индустрии гостеприимства в период "золотой недели" составил почти 209 млн юаней (около $32 млн).

Большой популярностью у гостей живописного уезда пользовались такие достопримечательности, как Пограничный остров (Фэньцзе чжоудао), Обезьяний остров Наньвань и Бухта чистой воды (Циншуйвань). К последнему дню выходных более 191 тыс. человек насладились их тропическими пейзажами. Путешественники могли посетить эти места, а также старинную деревню народности мяо и аквапарк, купив единый тур за 199 юаней (около $31).

Линшуй-Лиский автономный уезд расположен в юго-восточной части Хайнаня, неподалеку от курортного города Санья. В этой части острова находится большое количество туристических мест. Посетители Пограничного острова и Бухты чистой воды приезжают сюда для активного отдыха: здесь можно заняться дайвингом, понаблюдать за морскими животными, совершить полет на параплане или вертолете над побережьем, а также прыгнуть с парашютом.

Особой интерес для гостей уезда представляет Обезьяний остров Наньвань - заповедник площадью 10 кв. км, в котором обитают порядка 2 тыс. приматов. Этот резерват расположен на полуострове, а не на острове, на него можно попасть на экологически чистом наземном и водном транспорте, а также с помощью самой протяженной в Китае надводной канатной дороги длиной более 2 км.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.