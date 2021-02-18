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Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств

В ведомстве считают эту тему критически важной в текущих условиях

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг усилит контроль за рисками нецелевого расходования бюджетных средств, ведомство считает эту тему критически важной в текущих условиях. Об этом сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ.

"Мы совместно с опорным банком по ГОЗу, с Федеральным казначейством дополнительно проводим разметку по рискам нецелевого расходования бюджетных средств. Понимаем, что эта тема сейчас является критически важной на национальном уровне", - сказал она.

Бобрышева отметила, что применение антиотмывочных механизмов в системе контроля за бюджетными средствами только в прошлом году позволило более чем в пять раз снизить объем операций номинальных юридических лиц (фирм-однодневок), на 40% сократилось теневое обналичивание в этой сфере бюджетных средств, в три раза снизились объемы вывода за рубеж.

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