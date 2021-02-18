"Новатэк" планирует привлечь $11 млрд для "Арктик СПГ-2"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Новатэк" намерен завершить переговоры по финансированию "Арктик СПГ-2" в середине 2021 года, может быть привлечено $11 млрд у зарубежных банков. Об этом сказал замглавы компании, директор по финансам "Новатэка" Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции для аналитиков и инвесторов.

"Мы планируем привлечь $11 млрд в середине 2021 года", - сказал он.

По его словам, в предоставлении финансирования для проекта заинтересованы банки из Европы, Китая и Японии.

Ранее сообщалось, что Сбербанк принял решение по долгосрочному финансированию проекта "Арктик СПГ - 2" на сумму до €3 млрд.

"Арктик СПГ - 2"

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Помимо российской компании, долями по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн т сжиженного природного газа в год, запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 году и 2026 году соответственно. Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в $21,3 млрд.

Импорт газа

Объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) Европой в этом году будут, как минимум, на уровне 2020 года. "Мы ожидаем, что закупки СПГ Европой в 2021 году будут, как минимум, сравнимы с объемами 2020 года", - сказал Джитвэй.

Он отметил, что сильное снижение запасов газа в подземных хранилищах газа Европы дает толчок для роста цен на газ в 2021 году. Также он добавил, что рассчитывает на восстановление экономик во второй половине 2021 года.

Капитальные затраты

Капзатраты "Новатэка" в 2021 году прогнозируются на уровне 2020 года и составят около 200 млрд рублей.

"Около 200 млрд руб. в 2021 году, что соответствует тому, что мы потратили в 2020 году", - сказал Джитвэй.