Bloomberg: новые санкции ЕС против РФ, вероятно, не коснутся крупных предпринимателей

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза против РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального, вероятнее всего, не будут направлены против влиятельных российских бизнесменов. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По словам двух его источников из числа дипломатов, рестрикции, о которых идет речь, "вряд ли коснутся крупных российских предпринимателей". Они, вероятно, будут введены в отношении "российских официальных лиц и организаций, которые, как предполагается, напрямую причастны к этому делу".

Как сообщает агентство, представители стран ЕС 22 февраля могут достичь договоренностей, касающихся последующего введения санкций. В материале отмечается, что введение данных рестрикций могут одобрить к марту, а "принципиальное согласие министров иностранных дел относительно данных мер станет первым шагом".

По сведениям агентства, среди государств ЕС введение санкций против РФ "пользуется широкой поддержкой". Вместе с тем некоторые из государств, входящих в ЕС, "опасаются сжигать все мосты" в том, что касается отношений с РФ. Они также не желают "усиления влияния Китая на Россию". В поддержку скорого введения санкций выступают, в частности, прибалтийские страны, Польша и Швеция. Германия и Италия входят в число государств, которые заостряют внимание на том, что рестрикции "не должны закрыть дверь" для взаимодействия с Россией, а также повредить экономическим интересам ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия должна быть готова к недружественным проявлениям со стороны Евросоюза, но хотела бы развивать отношения с ЕС.