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Fix Price Group подала заявку на листинг на Московской бирже

Согласно материалам торговой площадки, бумагам должен быть присвоен первый уровень листинга

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Fix Price Group подала заявку на листинг глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции, на Московской бирже. Об этом говорится в материалах торговой площадки.

Согласно информации, бумагам должен быть присвоен первый уровень листинга. Заявление на допуск ценных бумаг к торгам было подано 17 февраля 2021 года. Ранее компания сообщила о планах провести первичное публичное размещение акций на Лондонской бирже.

О компании

На сегодняшний день работает 4 191 магазин Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.

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