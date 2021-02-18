Кудрин: проект "5-100" обеспечил условия для запуска программ академического лидерства РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Государственная программа поддержки крупнейших российских вузов - проект "5-100", которая завершилась в 2020 году, обеспечила условия для запуска новой программы академического лидерства. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Проект "5-100" обеспечил ряд условий для запуска новой программы академического лидерства, которая обязательно нужна нашей стране. Движение в верном направлении началось, необходимо наращивать усилия", - написал Кудрин на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что программы академического превосходства являются признанным инструментом развития научных и образовательных систем. "Такие программы реализуются в Китае, Германии, Японии и десятках других стран и, как правило, они рассчитаны на длительные сроки и требуют серьезного финансирования, большего, чем предполагал проект "5-100", - отметил он.

По словам главы ведомства, реализация проекта "5-100" привела к существенным позитивным системным изменениям. "Втрое, с 15 до 51, увеличилось число наших университетов в международных институциональных рейтингах ARWU, THE и QS. Восемь вузов - участников проекта "5-100" вошли в первую сотню мировых предметных рейтингов, заняв в них 16 позиций. Подчеркну, что речь даже не о рейтингах, а о том, что произошел качественный, а не количественный сдвиг", - добавил Кудрин, отметив, что госпрограмма также усилила университетскую науку.

Ранее Счетная палата опубликовала отчет по итогам оценки деятельности вузов, направленной на повышение конкурентоспособности.

Проект "5-100" - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, которая завершилась в 2020 году. Она была запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

Минобрнауки РФ в 2019 году разработало новую программу, которая сменит проект - программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.