В Росстате сообщили, что реальные заработные платы в 2020 году выросли на 2,5%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) в 2020 году, по предварительным данным, выросли на 2,5% в годовом выражении, за декабрь рост составил 4,6%, следует из данных Росстата.

При этом по сравнению с ноябрем реальная зарплата россиян в декабре выросла на 39,5%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 руб. и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, в декабре 2020 года - 69 278 руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%", - отмечают в Росстате.

В IV квартале 2020 года рост реальных зарплат составил 2,2% в годовом выражении, рост среднемесячной начисленной заработной платы - 6,7%.

По данным Росстата, в месячном выражении среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 40,7%. Как пояснил ТАСС представитель ведомства, резкий рост заработных плат в декабре по сравнению с ноябрем на 40,7% связан с сезонным фактором (выплата годовых премий и бонусов). Аналогичная ситуация наблюдалась и в конце 2019 года, когда в декабре зарплата выросла на 34,5% к ноябрю 2019 года.

Как указывают в службе статистики, Росстат учитывает зарплаты порядка 43 млн наемных работников, которые трудятся на крупных и средних предприятия, в компаниях малого бизнеса и в организациях бюджетной сферы. При этом вне поля зрения Росстата остаются индивидуальные предприниматели и нанимаемый ими персонал.

Зарплата в структуре доходов

Рост зарплат наемных работников никак не противоречит данным о снижении доходов россиян (на 3,5% в реальном выражении в 2020 году), считают в Росстате. В структуре доходов доля зарплаты в IV квартале составила лишь 38,3% и 42,1% за 2020 год в целом. При этом доля заработной платы в структуре доходов снизилась по сравнению с первым кварталом 2020 года на 8 %.

По оценке Росстата, на снижение доходов в IV квартале 2020 года в большей степени повлияло сокращение социальных выплат - на 4 % по сравнению с I кварталом 2020 года и 4.1% по сравнению с III кварталом 2020 года. "Сравнивая структуру доходов в IV квартале 2020 года с аналогичным периодом 2019 года можно отметить падение доходов от собственности и от предпринимательской деятельности", - добавляют в ведомстве.

Кроме того, Росстат отмечает в IV квартале рост "прочих денежных поступлений", что может говорить о росте скрытых доходов населения (с 4% в I квартале 2020 года до 16,7% в IV квартале 2020 года).

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, подготовленному Минэкономразвития в сентябре 2020 года, ожидался рост реальных зарплат в 2020 году на 1,5%. В 2021 году прогнозируется рост показателя на 2,2%.

Численность безработных

Численность безработных в России в январе 2021 года, по предварительным данным, составила около 4,317 млн человек, что на 2,6% меньше показателя за декабрь 2020 года. При этом по сравнению с январем 2020 года безработица в РФ выросла на 24%, говорится в материалах Росстата.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 5,8%, добавили в Росстате.

Как отметили в статистическом ведомстве, в январе 2,5 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,1 млн человек получали пособие по безработице.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, показатель уровня безработицы в России к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы. При этом Минэкономразвития РФ прогнозирует, что безработица в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.

Ранее президент России Владимир Путин называл важнейшей задачей властей страны на 2021 год снижение безработицы и обеспечение стабильного заработка россиян. "Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача, здесь нужно добиться снижения безработицы, а значит дать людям стабильный заработок", - отмечал президент на совещании по социальным вопросам.

Также на встрече с лидерами парламентских фракций он указывал, что рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки есть. "Мы это видим, фиксируем, я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень. Но в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть лучше, чем предварительный прогноз", - сказал президент. В то же время Путин признал, что "нужно работать над этим постоянно".