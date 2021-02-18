Средние цены на бензин за неделю выросли на 11 копеек

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 февраля выросли на 11 копеек и составили 46,83 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек - до 44,12 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал также на 10 копеек - до 47,79 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 16 копеек и составила 54,41 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 7 копеек - до 49,09 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 67 российском регионе, наиболее заметный отмечен в Южно-Сахалинске - на 1,9%, Иваново - на 1,2% и Петрозаводске - на 1,1%. Снижение цен на бензин автомобильный было отмечено в Кызыле - на 0,1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 43,1 до 45,25 рубля, Аи-95 - от 47,7 до 51,59 рубля, Аи-98 - от 49,99 до 56,89 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 42,7 до 45,39 рубля, Аи-95 - от 46,2 до 49,86 рубля, Аи-98 - от 54 до 57,01 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 8 по 14 февраля вырос на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 783,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 1% и составило 1 млн 522,8 тыс. тонн.