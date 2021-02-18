Клиенты "Сбербанк онлайн" столкнулись с проблемами при переводе средств

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пользователи мобильного приложения "Сбербанк онлайн" могут испытывать трудности с переводом средств с карты на карту, сообщили ТАСС в колл-центре кредитной организации.

"Сегодня переводы денег с карты на карту через "Сбербанк онлайн" могли быть недоступны", - сообщили в колл-центре.

По данным сервиса Downdetector, клиенты также жалуются на проблемы при входе в систему и с совершением платежа.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что затруднения уже устранены. "Они продолжались менее минуты. Все работает в штатном режиме", - сообщил представитель пресс-службы.

Последний раз сбои в работе Сбербанка были зафиксированы в декабре 2020 года, банк сообщал о проблемах при проведении операций по картам VISA.