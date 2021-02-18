Ozon не планирует в ближайшее время сделок M&A

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская онлайн-площадка Ozon не рассматривает сделки слияния и поглощения в ближайшей перспективе, планирует сосредоточиться на органическом росте бизнеса. Об этом сообщил на телефонной конференции с аналитиками и инвесторами директор по корпоративному развитию Ozon Игорь Герасимов.

"Мы фундаментально придерживаемся органического роста, но на текущий момент у нас нет крупных сделок в повестке", - сказал он, отметив, что если соответствующие возможности появятся на рынке Ozon может их рассмотреть.

Герасимов также отметил, что на текущий момент нет планов по сделкам в финтехе. "Что касается подхода к M&A в целом: фундаментально мы придерживаемся органического роста, но с тактической точки зрения можем действовать по обстоятельствам при появлении соответствующих возможностей", - сказал он, отметив, что на текущий момент на повестке нет также и планов по сделкам в финтехе, планируется органический рост направления - развитие платежных сервисов и кредитных продуктов как для продавцов, так и для покупателей.

Ранее Ozon учредил микрофинансовую компанию "Озон кредит".

Выплата дивидендов

Ozon не рассматривает выплату дивидендов акционерам, поскольку нацелен на инвестиции в рост бизнеса и имеет отрицательный свободный денежный поток, сообщил Игорь Герасимов.

"Мы растем агрессивно и будем расти достаточно агрессивно в будущем, мы инвестируем в рост, в открытие новой инфраструктуры. И потому свободный денежный поток у нас по-прежнему отрицательный. Дивиденды имеет смысл выплачивать, когда свободный денежный поток становится положительным. Примеры глобальных компаний, в принципе дивиденды крупные IT-гиганты выплачивают редко, потому что это означает, что в основной бизнес не нужно инвестировать. Для Ozon в настоящее время это абсолютно несправедливо, поэтому мы верим, что наши инвесторы намного больше заинтересованы в том, чтобы мы развивали компанию, а не возвращали им деньги через дивиденды", - отметил он.

Компания ожидает, что останется убыточной еще несколько лет. При этом по итогам года компания вышла на безубыточность по операционному денежному потоку.

Ozon - российская e-commerce площадка, на которой представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Свыше 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, 18 тыс. компаний и предпринимателей продают свои товары на площадке. Ранее компания сообщила, что показатель GMV (оборота) Ozon вырос более чем на 140% в 2020 г. в годовом сопоставлении, превысив 195 млрд руб.