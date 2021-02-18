МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ozon не планирует полностью становиться маркетплейсом. Об этом сообщил на телефонной конференции финдиректор Ozon Даниил Федоров.

"Не планирует. Наша задача работать на обе стороны - мы работаем и на покупателей, и на наших клиентов, будь то продавец или поставщик. Есть ряд областей коммерции, где очень важно работать с брендами напрямую или через дистрибьютеров. Этот бизнес продолжает расти, просто маркетплейс растет гораздо больше, потому что это новый продукт. Мы сфокусированы на сотрудничестве со всеми продавцами, хочет он работать по комиссии или хочет ли он работать по модели 1P", - отметил он.

По славам финдиректора, в России через маркетплейсы могут потенциально продавать товары 500 тыс. селлеров.

Ozon - российская e-commerce площадка, на которой представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Свыше 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Ранее компания сообщила, что показатель GMV (оборота) Ozon вырос более чем на 140% в 2020 г. в годовом сопоставлении, превысив 195 млрд руб.