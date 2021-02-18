"Магнит" не планирует выходить на Дальний Восток и за пределы России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Магнит" не рассматривает экспансию на Дальний Восток и за пределы России, сообщил в ходе "Дня аналитика и инвестора" генеральный директор "Магнита" Ян Дюннинг.

"В наши планы не входит развитие в том направлении, но потенциально мы можем рассмотреть это направление в будущем. Если говорить за пределы России - это все-таки не основная тема для нас", - сказал он, отметив, что ретейлер сконцентрирован на "максимальном уплотнении" сети и ее эффективности, а также заполнении тех регионов, в которых компания уже инвестировала в развитие инфраструктуры.

Ретейлер будет увеличивать долю рынка в тех регионах, где он представлен недостаточно и где это наиболее выгодно, добавил Дюннинг. Так, "Магнит" заинтересован в расширении сети магазинов в Московском регионе, в СЗФО и в Сибири.

"Магнит" управляет крупнейшей в России розничной сетью, состоящей из более 21 тыс. магазинов. Ретейлер планирует до 2025 года открывать в год 1-1,5 тыс. магазинов "у дома".