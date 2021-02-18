Минтруд ожидает дальнейшего снижения уровня безработицы в России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Как отметили в министерстве, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, снизился на 0,1 п. п. По данным Росстата в январе число безработных составило 4,3 млн человек. Количество безработных граждан, по сравнению с пиковым периодом, сократилось на полмиллиона человек.

"Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. И мы ожидаем дальнейшего снижения уровня безработицы. Значительную роль в этом процессе сыграли уже принятые меры поддержки как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости. В 2021 году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом - субсидированием найма. Благодаря этому будет трудоустроено 220 тыс. граждан, потерявших работу в прошлом году", - передает пресс-служба слова замминистра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой. В пресс-службе добавили, что на 2021 год приняты региональные программы по стабилизации ситуации на рынке труда. В дополнение к ним на федеральном уровне стартуют программы, которые позволят обучить порядка 170 тыс. человек.

"Сейчас рынок труда активен. "Оборачиваемость" рабочей силы - то есть скорость трудоустройства - возвращается к допандемическим показателям. Поэтому мы прицельно сосредотачиваемся на гражданах, не имеющих профессионального образования в рамках программ подготовки кадров, и на трудоустройстве тех, кто потерял работу в прошлом году и зарегистрировался в центрах занятости в рамках программ по субсидированию найма", - отметила Мухтиярова.

Проекты постановлений по программам субсидирования занятости и дополнительного обучения безработных граждан внесены в Правительство.

По данным Росстата, уровень безработицы в январе 2021 года снизился на 2,6% по отношению к декабрю 2020, при этом по сравнению с январем 2020 уровень безработицы вырос на 24%.