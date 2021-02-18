Компания BitPay выплатит США $507 тыс. за операции в криптовалюте с Крымом, Ираном и КНДР

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Американская компания BitPay, специализирующаяся на операциях с цифровой валютой, согласилась выплатить правительству США $507 тыс. за нарушение односторонних рестрикций по Крыму, Ирану, КНДР, Кубе, Сирии и Судану. Соответствующее сообщение разместило в четверг Управление по контролю за иностранными активами Минфина страны (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер).

Выплата будет произведена в рамках "признания потенциальной ответственности за 2 102 нарушения санкционных программ".

"BitPay позволяла лицам, находящимся в Крыму, Иране, КНДР, на Кубе, в Сирии и Судане, совершать сделки с продавцами из США и других стран, используя цифровую валюту, даже если имела данные о местоположении клиентов", - говорится в тексте.

Россия не признает односторонние рестрикции США и считает их нелегитимными.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.