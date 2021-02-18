Средства населения в банках РФ в январе 2021 года снизились на 880 млрд руб.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Средства населения на счетах в банках в январе 2021 года снизились на 881 млрд рублей, или на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Средства населения снизились на 881 млрд руб. (-2,7%) после притока почти на 5% в декабре 2020 года", - указано в документе.

Регулятор отмечает, что подобное снижение происходит ежегодно и связано с тем, что в декабре многими компаниями осуществляются выплаты премий и бонусов по итогам года, а также с социальными платежами, в том числе части январских пенсий. При этом в январе происходит традиционный рост расходов из-за праздников.

Также в документе говорится о замедлении роста вложений россиян в недвижимость, что также может быть связано с длительными праздниками. Вместе с этим в последующие месяцы можно ждать усиления роста.

"Счета эскроу физических лиц, характеризующие вложения населения в недвижимость, выросли в январе не так существенно, как в прошлые месяцы, - на 62 млрд рублей, что наряду с упавшими объемами выдачи ипотеки указывает на сокращение продаж квартир", - говорится в материалах ЦБ.

В свою очередь средства юрлиц в январе выросли на 165 млрд рублей, или на 0,5% за счет валютных остатков. Так, средства в валюте увеличились на 266 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или на 2,2%, в то время как рублевые накопления снижались на 101 млрд рублей, или на 0,5%. По мнению ЦБ, рост был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли.

Потребкредиты

Портфель потребительских кредитов российских банков в январе 2021 года вырос на 0,7%, что лучше показателя декабря, когда рост составил 0,2%, говорится в материалах Банка России.

"Потребительские кредиты выросли в январе на 0,7%. Это выше, чем в декабре (+0,2%), и соответствует среднемесячному росту 2020 года", - отмечается в документе.

Корпоративный кредитный портфель банков в январе сократился на 79 млрд руб., или 0,2%. Это лучше показателя января 2020 года, когда сокращение составило почти 1%. В этом году снижение в основном произошло за счет погашения кредитов дочерних организаций и компаний, входящих в группу системно значимых банков, уточняется в материалах регулятора. Вместе с тем, как следует из документа, есть отрасли, которые продолжили активно привлекать кредитные ресурсы: например, в рамках проектного финансирования застройщики нарастили задолженность на сумму около 100 млрд рублей.

Ипотечный портфель

Ипотечный портфель крупнейших российских банков в январе 2021 года вырос на 1% после ежемесячного роста в сентябре - декабре 2020 года на уровне около 3%. Такой результат в основном связан с новогодними праздниками, говорится в материалах Банка России.

"Ипотечный портфель, по опросам крупнейших банков, в январе вырос лишь на 1% после роста около 3% ежемесячно в сентябре декабре 2020 года, что в большей степени связано с праздниками, - отмечается в документе. - Но на снижение спроса также может влиять и рост цен на недвижимость: за 2020 года цены на первичном рынке выросли на 12%, а на вторичном - на 9,5%".

Согласно данным регулятора, в январе доля программы "Льготная ипотека 6,5%" в выдачах вернулась к уровню около 30%, однако объем выдач сократился до 75 млрд рублей по сравнению с пиковыми значениями осени 2020 года (около 160 млрд рублей). "Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сумму свыше 1,1 трлн рублей. В дальнейшем после сезонно скромного январского роста можно ожидать продолжения наращивания ипотечного кредитования", - добавили в ЦБ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках можно оставить в отдельных регионах России.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля прошлого года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

Прибыль банков

Прибыль российского банковского сектора в январе 2021 года выросла на 4% и достигла 205 млрд рублей против 197 млрд рублей годом ранее, следует из материалов Банка России.

"Прибыль сектора за месяц составила 205 млрд рублей, что соответствует уровню января 2020 года, но почти на треть выше, чем в декабре, в основном за счет положительной валютной переоценки на фоне ослабления рубля в целом по сектору", - указывает ЦБ.

Банк России указывает, что количество прибыльных кредитных организаций в январе выросло до 275 (75,3% от общего количества) с 237 в декабре, хотя их доля в активах сектора чуть снизилась (до 96% с 98% в последние месяцы 2020 г.). "Это связано с убытками отдельных крупных банков, в том числе банка непрофильных активов", - объяснил регулятор.

По данным ЦБ, банковский сектор также обладает значительным запасом капитала - 5,8 трлн рублей (около 10% объема кредитного портфеля), при котором сохраняется соблюдение нормативов, запас капитала распределен среди банков неравномерно.

Просроченная задолженность граждан

Просроченная задолженность граждан в январе 2021 года выросла на 27,3 млрд руб., на или 2,9%, в первую очередь рос сектор необеспеченных кредитов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"В январе просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле выросла на 16,3 млрд руб. (+0,5%) из за выхода на просрочку нескольких заемщиков, а в розничном - более существенно, на 27,3 млрд руб. (+2,9%), в первую очередь в сегменте необеспеченного кредитования",- говорится в материале.

По розничным кредитам рост в 2,9% оказался выше среднемесячного роста прошлого года (+1,6%), что может быть в том числе следствием реструктуризации кредитов.

Спрос на новые реструктуризации со стороны малых и средних предприятий (МСП) и граждан снижается, что также указывает на постепенную нормализацию ситуации у заемщиков, считают в регуляторе. В январе было реструктурировано 14 млрд руб. кредитов МСП и 16 млрд руб. розничных ссуд, что ниже декабрьских объемов на 52,5% и 40,4% соответственно.

Всего с конца марта 2020 г. общий объем реструктурированных кредитов составил около 7,2 трлн руб. (11% портфеля). Однако дополнительный объем резервирования может составить до 1,4 трлн руб., оценивают в регуляторе. "Это посильный объем для сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала. Также надо учитывать, что досоздание резервов будет не единомоментным, так как процесс вызревания плохих кредитов займет время (до 2-3 лет), особенно в части кредитов крупным корпоративным заемщикам", - говорится в материале.