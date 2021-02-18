Мосбиржа предупредила о возможных ограничениях цен акций в случае необоснованных движений

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московская биржа отмечает новую тенденцию на российском и зарубежных рынках, при которой активное обсуждение в социальных сетях перспектив рынка акций и отдельных бумаг приводит к значительному изменению цен на этот класс активов в течение торгового дня. Об этом сообщается на сайте биржи.

Мосбиржа напоминает, что в соответствии с регламентами биржи в таких ситуациях: для акции, входящей в Индекс Мосбиржи, - при изменении цены на 20% от цены закрытия предыдущего дня, произошедшее до 16:00, торги по бумаге переводятся в режим дискретного аукциона. Для акции, не входящей в Индекс Мосбиржи, - в случае необоснованного движения цены биржа может ограничивать предельное дневное изменение цены.

Отмечается, что биржа обращает внимание инвесторов, в том числе частных, на необходимость оценки рисков вложений в инструменты рынка акций. Инвесторам следует принимать взвешенные инвестиционные решения, основанные на анализе официально раскрытой и общедоступной информации эмитентов.