ЦБ аннулировал лицензию у "Конкорд управление активами"

МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. ЦБ РФ в четверг принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную АО "Конкорд управление активами", говорится в материалах регулятора.

"Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами", - поясняет банк.

Компания была основана в 1994 году и получила известность под именем УК "Достояние". В 2013 году в рамках ребрендинга была переименована в УК EG Capital Partners, а в 2018 году - в Concord Asset Management. Компания предоставляет услуги доверительного управления активами институциональных и корпоративных инвесторов, а также по управлению активами для частных клиентов.