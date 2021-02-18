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Москва и Каир договорились о запуске чартеров на курорты

Официального подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало

КАИР, 18 февраля. /ТАСС/. Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, предположительно, в марте, но точной даты еще нет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве гражданской авиации Египта.

"Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена, - уточнили в министерстве. - Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета".

Официального подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало.

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