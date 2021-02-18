ВВП РФ снизился в январе на 2,4% в годовом выражении

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ВВП России в январе сократился на 2,4% в годовом выражении после падения на 3,1% в 2020 году, говорится в обзоре "Картина деловой активности. Февраль 2021 года", подготовленном Минэкономразвития России.

"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2021 года ВВП сократился на -2,4% в годовом выражении (по итогам 2020 года, по первой оценке Росстата, снижение составило -3,1)", - говорится в документе.

Отмечается, что поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской активности. В частности, снижение оборота розничной торговли в январе 2021 года замедлилось до 0,1% в годовом выражении после снижения на 3,6% в декабре 2020 года.

Как отмечают в Минэкономразвития, впервые с апреля 2020 года спрос на непродовольственные товары вырос, на 0,9% в годовом выражении (-2,6% месяцем ранее). Также в продовольственном сегменте зафиксировано минимальное снижение в течение 10 последних месяцев (-1% в январе в годовом выражении после -4,5% в декабре 2020 года).

Кроме того, по данным Минэкономразвития, продолжается постепенное улучшение динамики платных услуг населению (-9,4% год к году в январе после -11,1% месяцем ранее) и оборота общественного питания (-11,9% год к году после -20,9% месяцем ранее), в том числе на фоне ослабления карантинных ограничений в ряде регионов.

Рынок труда

Ранее Росстат сообщил, что численность безработных в России в январе 2021 года, по предварительным данным, составила около 4,317 млн человек, что на 2,6% меньше показателя за декабрь 2020 года.

В Минэкономразвития отмечают, что уровень безработицы в январе продолжил снижение пятый месяц подряд. Отмечается, что общая численность безработных с исключением сезонного фактора снизилась на 101,5 тыс. человек.

"Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождалось снижением численности официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. По данным сайта "Работа в России", их численность на конец января составила 2,5 млн человек (2,9 млн человек на конец 2020 года), на середину февраля - 2,4 млн человек", - указывают в министерстве.

Кроме того, данные портала HeadHunter, которые приводит Минэкономразвития, в начале года также свидетельствовали об увеличении спроса на труд: рост вакансий в январе составил 68% по сравнению с январем 2020 года (после роста на 27% в декабре).