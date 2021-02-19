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Порошенко купил украинский телеканал "Прямой"

По словам экс-президента, решение принято после получения сообщений о том, что против бывшего владельца телеканала Владимира Макеенко могут ввести санкции
Петр Порошенко Анна Марченко/ТАСС
Описание
Петр Порошенко
© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что официально стал собственником украинского телеканала "Прямой".

"В государственном реестре конечным бенефициарным владельцем телеканала "Прямой" стала Prime Assets Capital - структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", - заявил сам Порошенко в четверг в эфире "Прямого".

По словам экс-президента, он выкупил телеканал у его бывшего официального владельца Владимира Макеенко. "Мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность или другие социальные проекты. Это миллионы и миллионы", - сказал Порошенко. Это решение, пояснил бывший глава государства, принято после получения сообщений о том, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля против Макеенко и телеканала готовятся санкции - аналогичные тем, которые ранее ввели в отношении депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. "Владимир Александрович [Зеленский], завтра на заседании СНБО можно вводить санкции против "террориста Порошенко", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на распространение сигнала вещателя. Предусмотрена также блокировка активов телеканалов и иные экономические меры. Их эфирное вещание прекращено, однако трансляция идет в YouTube.

Ранее Зеленский инициировал заседание СНБО в связи с угрозами национальной безопасности, которые, как подчеркнули в пресс-службе его офиса, "требуют обязательных жестких решений и должны быть устранены". Предполагается, что часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме. Секретарь СНБО Алексей Данилов уже сообщил, что на заседание готовятся документы по делу о финансировании терроризма, в котором подозреваются подпавшие под санкции оппозиционные телеканалы.

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