Глава Robinhood не стал раскрывать среднюю норму прибыли пользователей своего приложения

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор компании Robinhood, оказавшейся в центре истории с атакой пользователей интернет-платформы Reddit на Уолл-стрит, Владимир Тенев в четверг заявил, что пользователи принадлежащего его фирме одноименного приложения для игры на бирже смогли получить $35 млрд прибыли, однако не стал раскрывать среднюю норму доходов от инвестиций каждого из них. Он выступает на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

"Пользователи Robinhood заработали более $35 млрд в реализованных и нереализованных доходах сверх того, что они вложили. В то время как рыночная конъюнктура колеблется, это говорит мне о том, что наша бизнес-модель работает для обычных американцев", - отметил 33-летний бизнесмен болгарско-американского происхождения. Он пояснил, что эта сумма включает в себя все активы клиентов, в том числе и в криптовалютах.

Он не смог ответить на вопрос, смогли бы они заработать больше, если бы инвестировали в S&P 500. "У меня нет данных по этому вопросу", - отметил Тенев. Член Палаты представителей Джим Хаймс (демократ от штата Коннектикут) поинтересовался у бизнесмена о размере среднего дохода его клиентов по сравнению с инвестициями в S&P 500. Конгрессмен подчеркнул, что речь идет о крупной сумме денег и необходимо знать, в выигрыше ли пользователи Robinhood или нет. "$35 млрд - это бессмысленное число, - сказал Хаймс. - Мне нужно знать, что это такое с точки зрения доходности. Эта цифра не имеет большого значения для меня, потому что это всего лишь число в долларах. Помогите мне перевести это в норму прибыли".

Глава Robinhood возразил против этого вопроса, сказав, что норму прибыли следует сравнивать с ситуацией, когда пользователи "совсем не инвестируют". Например, с "деньгами, которые они в противном случае просто потратили бы", пояснил бизнесмен. Он добавил, что компания не раскрывает размеры своих активов под управлением, что можно было бы использовать при расчете доходности клиентов. "Это действительно большие деньги, особенно для наших клиентов, которые в основном являются индивидуальными инвесторами", - ответил Тенев.

По мнению конгрессмена Хаймса, в прошлом занимавшего пост вице-президента крупного американского инвестиционного банка Goldman Sachs, сравнение бизнесмена "определенно неверно".

Риски для пользователей

Тенев опроверг утверждения, согласно которым его приложение превращает инвестиции в игру и не учитывает риски для своих пользователей. "Ответственное предоставление людям того, что они хотят, - вот в чем суть Robinhood. Мы не принимаем во внимание игровой подход. Мы знаем, что инвестирование - это серьезно", - подчеркнул бизнесмен. В декабре прошлого года регулятор по ценным бумагам и биржам штата Массачусетс подал в суд против Robinhood, обвинив его в "игрофикации" инвестирования и заявив, что компания не ввела надлежащий контроль для защиты неопытных инвесторов.

Приложение для игры на бирже Robinhood, стало одной из главных платформ, откуда развивалась атака пользователей Reddit на Уолл-стрит. Решение ограничить операции пользователей в приложении способствовало снижению волатильности на бирже, однако вызвало волну критики в адрес Тенева.