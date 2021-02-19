"Известия": ВЭБ.РФ нашел претендента на покупку долгов Utair

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ нашла возможного покупателя долгов авиакомпании Utair после того, как подала иск в арбитражный суд на взыскание задолженности перевозчика на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с процессом реструктуризации долгов авиакомпании.

Имя потенциального покупателя не раскрывается. Источник "Известий" утверждает, что новый претендент не заинтересован в банкротстве авиакомпании. Им может быть аффилированное с авиакомпанией лицо, полагают эксперты. По материалам газеты, банк "Россия", выкупивший в 2020 году долги у других кредиторов Utair, не подавал заявку на участие в аукционе.

Сообщается, что ВЭБ.РФ реализует права требования к авиаперевозчику через конкурентные торги. Заявки на участие в аукционе принимались до 17 февраля, до 1 марта продлится этап их рассмотрения, 2 марта пройдет сам аукцион. Подведение итогов состоится до 1 апреля. По информации "Известий", до этого момента корпорация не может раскрывать или комментировать информацию о поданных заявках и участниках, не являющихся публичными.

В прошлом ноябре ВЭБ.РФ выставила на торги свои права требования к Utair на 1,5 млрд рублей. Сроки проведения аукциона дважды переносили из-за отсутствия заявок.