Глава Банка Франции предложил постепенно отменять меры поддержки населения в течение года

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Отмена мер поддержки населения за счет бюджета страны, принятых во Франции после введения первого режима самоизоляции в марте 2020 года, должна происходить постепенно в течение 2021 года. Об этом заявил управляющий Банка Франции, выполняющего роль центрального банка страны, Франсуа Вильруа де Гало в интервью газете Les Echos.

"После снятия ограничений, связанных с санитарной ситуацией, и постепенно в течение года, - ответил он на вопрос издания о том, когда власти должны отказаться от стимулирования экономики за счет бюджета. - Это следует делать без спешки, но и без страха".

Вильруа де Гало отметил, что долг Франции за 40 лет вырос в шесть раз и приближается к 120% ВВП, при этом госрасходы до пандемии ежегодно росли на 1,1%. По его словам, даже если сейчас правительство добьется сокращения роста бюджетных расходов до 0,5% в год, то госдолг сократится лишь до 110% за ближайшие 10 лет. Он отказался подробно рассуждать на тему выравнивания баланса за счет повышения налогов, однако лаконично заметил, что выступает за финансовую стабильность: "Ни повышения налогов, ни новых снижений, которые [бюджет] не может себе позволить".

Глава Банка Франции, который также участвует в формировании политики Европейского центрального банка, заявил, что не поддерживает призывы ряда экономистов простить странам ЕС долги перед ЕЦБ. "Это было бы несовместимо с основополагающими принципами ЕС и ничего не принесло бы французам", - считает он.

В конце октября министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщал, что, согласно расчетам его ведомства, долг страны в 2020 году достигнет 120% ВВП вместо рассчитанных ранее 117,5% ВВП. Это связано с принятием новых мер поддержки бизнеса во Франции на фоне повторного введения режима самоизоляции по всей стране в октябре и ноябре. По данным Национального института статистики и экономических исследований, в условиях пандемии ВВП Франции снизился на 8,3% в 2020 году, однако, по прогнозу главы Банка Франции, он вырастет на 5% в 2021 году.