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Общественники просят кабмин распространить субсидии на ЖКУ на малоимущих должников

Авторы инициативы также предлагают использовать как основание для выплаты низкий семейный доход за последние два месяца вместо полугода

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Общественная палата РФ и НП "ЖКХ контроль" попросили кабмин распространить субсидии на оплату коммунальных услуг на малоимущих граждан, имеющих задолженности по счетам. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на письмо общественников премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии", - цитируют "Известия" автора инициативы, главу комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительного директора "ЖКХ контроль" Светлану Разворотневу.

Авторы письма также предлагают использовать как основание для выплаты низкий семейный доход за последние два месяца вместо полугода.

В случае принятия предложения, по словам Разворотневой, количество получающих субсидии может увеличиться в два раза. Сейчас доля семей, пользующихся такой формой господдержки составляет 5,4%, указывает газета.

Кроме того, было предложено начислять субсидии на основании заявлений, подаваемых через электронные сервисы, позволяющие идентифицировать личность.

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