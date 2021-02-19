Общественники просят кабмин распространить субсидии на ЖКУ на малоимущих должников

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Общественная палата РФ и НП "ЖКХ контроль" попросили кабмин распространить субсидии на оплату коммунальных услуг на малоимущих граждан, имеющих задолженности по счетам. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на письмо общественников премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии", - цитируют "Известия" автора инициативы, главу комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительного директора "ЖКХ контроль" Светлану Разворотневу.

Авторы письма также предлагают использовать как основание для выплаты низкий семейный доход за последние два месяца вместо полугода.

В случае принятия предложения, по словам Разворотневой, количество получающих субсидии может увеличиться в два раза. Сейчас доля семей, пользующихся такой формой господдержки составляет 5,4%, указывает газета.

Кроме того, было предложено начислять субсидии на основании заявлений, подаваемых через электронные сервисы, позволяющие идентифицировать личность.