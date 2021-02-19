В Австралии заявили, что продолжают переговоры с Facebook, но намерены ввести медиакодекс

СИДНЕЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии продолжают переговоры с компанией Facebook, но не намерены отступать от введения кодекса, регулирующего работу медиарынка. Об этом в пятницу сообщил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

"Сегодня состоялся еще один разговор с [главой] Facebook Марком Цукербергом. Мы обсудили оставшиеся проблемы и договорились, что команды наших сотрудников начнут работать над их разрешением немедленно. Мы договорились продолжить диалог в выходные, и я вновь повторил, что Австралия по-прежнему намерена внедрить кодекс", - написал Фрайденберг у себя в Twitter.

18 февраля администрация Facebook отключила возможность публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии. Эти ограничения затронули также некоторые учреждения и организации, не имеющие отношения к медиа. Оказались заблокированы страницы некоторых региональных министерств и ведомств, государственных служб и ряда социальных, правозащитных и благотворительных организаций. Позднее социальная сеть признала, что эти действия были продиктованы "очень широким" пониманием того, что является новостями, и восстановила работу "случайно затронутых страниц".

В настоящий момент австралийский парламент рассматривает кодекс поведения игроков медиарынка, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ. Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии заявил, что этот закон заставит их платить за "контент, который они не просили". По его мнению, новый кодекс создаст условия, при которых правительство страны будет решать, кто и какие соглашения заключает, а также определять, кто и сколько платит.