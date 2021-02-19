"Известия": в России может появиться налог на старательскую деятельность

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ готовит законопроект, согласно которому в стране может появиться налог на старательскую деятельность. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия", которой в пресс-службе министерства подтвердили разработку документа.

По информации издания, речь идет о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ: министерство предлагает ввести новую категорию налогоплательщиков - старатели, а также прописать и новую цель налогообложения - старательскую деятельность.

Отмечается, что под понятием "старательской деятельности" имеется в виду поиск и извлечение драгоценных металлов, таких как золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, которые ведут граждане России, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Чтобы попадать под законопроект, они должны это делать на старательских участках и непромышленным способом.

"Эта новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения - ограниченные по запасам металла от одного до 20-30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически не эффективна. Новация, которую мы предлагаем, будет способствовать созданию новых рабочих мест на Дальнем Востоке и на арктических территориях", - заявил "Известиям" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По материалам газеты, оформить статус старателя можно будет с помощью специального цифрового сервиса, самостоятельно выбрав старательские участки на интерактивной карте.

Ожидается, что законопроект может быть представлен в правительство в сентябре и внесен в Госдуму в ноябре этого года.