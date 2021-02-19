Предприниматели Бурятии получили господдержку в 2020 году из-за пандемии на 5 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 19 февраля. /ТАСС/. Меры поддержки на общую сумму более 5 млрд рублей оказаны предпринимателям Бурятии в связи со сложной обстановкой из-за пандемии в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в министерстве экономики республики.

"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и введения вынужденных ограничений приняты беспрецедентные меры господдержки экономики и сохранения занятости. Общий объем финансирования на поддержку бизнеса в рамках реализации федеральных и региональных мер составил более 5 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Мерой по снижению страховых взносов с 30% до 15% воспользовалось более 3,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) Бурятии. Более 8 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях, получили отсрочку от четырех до шести месяцев по уплате налоговых платежей (кроме НДС и НДФЛ). "Здесь общий объем перенесенных налогов и страховых взносов составил более 400 млн рублей, - пояснили в министерстве. - В дальнейшем по этим суммам будет предоставлена рассрочка по выплате сроком на год".

Мерами кредитной поддержки в 2020 году воспользовалось более 15,5 тыс. юридических и физических лиц. Для них было одобрено около 200 заявок на получение беспроцентных кредитов на выплату заработной платы на общую сумму свыше 475 млн рублей. Порядка 20 тыс. предпринимателей воспользовались возможностью получения отсрочек и реструктуризации по кредитным договорам. Многие субъекты МСБ в Бурятии стали участниками программ льготного кредитования.

Около 2 тыс. предпринимателей республики получили из федерального бюджета субсидию - в целом более 60 млн рублей - для компенсации затрат на профилактику COVID-19. "На региональном уровне снижены административные издержки. Введен мораторий на проведение практически всех проверок предпринимателей, работает принцип "лицензия автоматом", - добавили в Минэкономики Бурятии.

По данным республиканского агентства занятости населения, в 2020 году в службу занятости в связи с потерей работы из-за пандемии обратились 13,2 тыс. человек - это около 20% от всего количества искавших работу. "Пик количества безработных был достигнут в августе 2020 года, тогда уровень безработицы составил 6,7%. Сейчас ситуация остается напряженной, но стабильной. Уровень регистрируемой безработицы снизился и составляет 4,9%", - отметили в пресс-службе ведомства.