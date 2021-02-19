Администрация США представит доклад о новых санкциях по "Северному потоку - 2" 19 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США в пятницу представит Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg .

По сведениям источников агентства, в документе будут указаны новые ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции. Как отмечает Bloomberg, госсекретарь США Энтони Блинкен не хочет вводить ограничительные меры в отношении Германии и считает более важным найти дипломатическое решение вопроса. Глава Госдепа также апеллирует к тому, что стране надо оправиться от того ущерба, который она понесла при предыдущем президенте Дональде Трампе, исповедовавшим подход "Америка на первом месте".

По словам источников агентства, предыдущая администрация в последние недели нахождения у власти прорабатывала введение серьезных санкций в отношении Германии, однако реализовать их не успела.

Американские конгрессмены в среду направили Блинкену письмо с требованием предоставить информацию о дополнительных санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". К письму они приложили список судов, которые, "как предполагается, участвовали" в строительстве "Северного потока - 2" с момента вступления в силу американского оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Конгрессмены просят Госдеп предоставить им оценку деятельности перечисленных судов.