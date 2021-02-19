Ассоциация операторов фитнес-индустрии просит снизить страховые взносы для всей отрасли

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Фитнес-индустрия попросила Госдуму рассмотреть возможность снижения страховых взносов для работников всех субъектов фитнес-бизнеса как представителей социально-ориентированной отрасли на 2021-2022 годы. Об этом говорится в документах Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), подготовленных по итогам встречи представителей отрасли с депутатами Госдумы и ФНС (есть в распоряжении ТАСС).

"Страховые взносы (пенсионное, медицинское и социальное страхование) на выплаты работникам сейчас составляют 30%, для субъектов МСП эта цифра снижена до 15% по ФЗ 102-ФЗ от 01.04.2020, что все равно составляет значительную сумму в расходах фитнеса, поскольку доля ФОТ в расходах компании достигает 45-50% и объем страховых взносов представляет значительную величину в расходах, что существенно усложняет выход компаний из кризиса. Кроме того, крупные фитнес-сети совсем не попали под действие этого ФЗ, хотя численность сотрудников, работающих в сетях, очень велика, и ФОТ, и взносы на него составляет серьезные цифры в бюджете клубов. Все это существенно затрудняет восстановление отрасли", - сообщила ТАСС президент АОФИ Ольга Киселева.

В материалах также указывается, что деятельность игроков фитнес-индустрии предполагает большой штат сотрудников, непосредственно оказывающих услуги. Снижение социальных отчислений даст толчок для развития отрасли и выведет из серой зоны часть находящихся там операторов, что увеличит поступления в бюджет, считают представители индустрии.

На встрече представители фитнес-сообщества подняли вопрос о возможности снижения арендной платы для фитнес-клубов до 50% до конца 2021 года. АОФИ называет вопрос выплат по аренде "одним из ключевых для отрасли" и указывает, что аренда в расходной части фитнес-клуба составляет от 25% до 30%.

Представители отрасли просят ввести мораторий на расторжение договора аренды по инициативе арендодателя до конца 2021 года, продлить права арендатора на расторжение договора без штрафных санкций до 1 октября 2021 года, предоставить отсрочки по выплатам кредитов, полученных в рамках реализации мер господдержки, на 2021 год. Арендодателей, снизивших плату не менее чем на 50%, АОФИ предлагает освободить от налога на имущество и земельного налога.

О чем еще попросила фитнес-индустрия

На встрече в Госдуме представители фитнес-сообщества также попросили внедрить налоговый вычет для компаний-работодателей, оплачивающих фитнес-абонементы для своих сотрудников, и учесть замечания к закону о налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом, для применения вычета уже в 2021 году. "Произвести законодательное закрепление понятия "физкультурно-оздоровительная услуга", рекомендовать Минспорта РФ при формировании перечня организаций и критериев отнесения к этому перечню провести расширенные обязательные консультации с представителями отраслевого бизнес-сообщества на официальной законодательной основе, распространить действие закона после его принятие на весь период 2021 года", - говорится в документе.

По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, потребительский спрос на услуги сейчас снижен, фитнес-индустрия понесла существенные убытки в связи с ограничениями в 2020 году, это направление нуждается в дополнительной поддержке. "Мы как законодатели готовы оказать поддержку в этом деле, проработать механизмы, которые бы позволили реализовать эти намерения. Например, это могли бы быть стимулирующие меры для предприятий, чтобы те направляли своих сотрудников на занятия фитнесом, а также меры, которые сделали бы фитнес более доступными для граждан. В частности, закон о налоговом вычете на спорт, который сейчас находится в Госдуме, - как раз один из шагов в этом направлении", - сказал Пайкин, его слова приводит пресс-служба.

По данным АОФИ, к настоящему моменту более 25% фитнес-клубов не смогли пережить кризис. "Если эти меры поддержки и стимулирования спроса не будут приняты, по нашим прогнозам, фитнес-рынок в ближайшее время может сократиться еще более чем на 20% - часть клубов не сможет избежать банкротства, что повлечет за собой в том числе сокращение выплачиваемых бизнесом налогов, сокращение рабочих мест с сопровождающей его нагрузкой на бюджет в виде выплат пособий по безработице и социальной напряженностью", - отмечают в организации.