Аналитики зафиксировали сокращение числа вакансий в индустрии развлечений и маркетинге

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Количество вакансий для специалистов в индустрии развлечений и маркетинге среди малых и средних компаний на Avito по итогам 2020 года снизилось на четверть по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в исследовании сервиса.

По данным аналитики, количество вакансий в сферах искусства и развлечения снизилось на 25%, область маркетинга, рекламы и PR показала падение на 23% вакансий по сравнению с 2019 годом, в строительстве и производстве напротив - стало на 24% вакансий больше.

В целом количество вакансий в МСП увеличилось на 10%. Однако рынок труда стал максимально поляризованным. Рост зафиксирован в 10 из 23 групп профессий, при этом в остальных 13 наблюдается отрицательная динамика.

Более половины компаний малого бизнеса (57%) пользуются Avito для поиска сотрудников. В отдельных отраслях, например, в бьюти-сфере на средний и малый бизнес (СМБ) пришлось более 90% всех предложений. Однако практически во всех этих группах профессий зафиксировано снижение количества вакансий.

На предложения МСП пришлось 70% активности кандидатов. Соискатели стали больше интересоваться вакансиями в производстве (+41%), сфере домашнего персонала (+43%), ЖКХ и эксплуатации (+39%). При этом высокие показатели остались в таких сферах, как туризм, образование. В группах профессий "Продажи", "Административная работа", "Фитнес, салоны красоты", "Страхование" конкуренции стало больше: число вакансий за год уменьшилось, а активность соискателей ощутимо выросла.

Зарплаты в МСП

Медианная оплата труда в вакансиях небольших компаний по стране составила 32 тыс. рублей в месяц при графике "полный день". Это на 7% выше, чем в 2019 году. На Avito наиболее высокооплачиваемые предложения были в автомобильном бизнесе (45 тыс. рублей в месяц), строительстве, транспортно-логистической и в бьюти-сферах (40 тыс. рублей в месяц).

"Рост количества вакансий является отражением гибкости среднего и малого бизнеса в процессе найма. Рынок труда - это настоящее зеркало состояния экономики. В середине года ситуация нормализовалась, и процесс рекрутинга стал еще более интенсивным - нужно было наверстать упущенную весну и часть лета. По изменению интереса соискателей можно предположить, что кандидаты из пострадавших отраслей пытались найти работу в привычной сфере, но заодно рассматривали и варианты в других группах профессий", - говорит управляющий директор "Avito работа" Артем Кумпель.

Ситуация в регионах

По доле СМБ среди работодателей на Avito лидируют Сочи и Оренбург - там по итогам 2020 года вакансии в компаниях среднего и малого бизнеса составили 80% всего предложения на рынке труда. В крупных мегаполисах доля СМБ хоть и меньше, но постепенно увеличивается: в Екатеринбурге на малый бизнес пришлось 55% вакансий за год, в Москве - 58%.

В большинстве городов, которые рассматривались в рамках исследования, количество вакансий в среднем и малом бизнесе за год выросло. По этому показателю лидирует Ульяновск (+15% предложений о работе) и Рязань (+14%).

По уровню медианной зарплаты в разделе СМБ лидирует Москва с показателем 50 тыс. рублей в месяц за полный день. Санкт-Петербург на втором месте (45 тыс. рублей в месяц). 40 тыс. рублей можно зарабатывать в небольшой компании в Екатеринбурге, который занимает третье место по медианной зарплате в этом сегменте.

Наиболее существенное повышение медианных зарплат в среднем и малом бизнесе произошло в Казани, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде. Во всех этих городах средний уровень ежемесячной оплаты труда вырос на 17%, до 35 тыс. рублей.