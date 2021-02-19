В Новой Москве в 2021 году появятся три пригородных вокзала

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Три пригородных вокзала появятся в Новой Москве в 2021 году. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В будущем они войдут в состав D4 и сделают комфортнее поездки для жителей ближайших районов. Здесь построят новые платформы с навесами от непогоды, сделают безопасные переходы через пути, а чтобы пользоваться станциями могли все пассажиры, установят лифты, пандусы и другие удобства", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в 2021 году в Новой Москве запланировано привести три станции к новому стандарту наземного метро: Кокошкино, Толстопальцево и Внуково.

"Вместо обычных железнодорожных остановок с минимальным комфортом здесь появятся современные вокзалы, которые создадут основу транспортного каркаса Новомосковского административного округа. За счет реконструкции станции станут более современными и комфортными для пассажиров, значит, повысится привлекательность Новой Москвы", - приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.