Абрамченко поручила проработать применение СПИК при модернизации объектов энергетики

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэнерго и Минпромторгу к 16 марта проработать вопрос о применении специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и других стимулирующих механизмов при модернизации объектов энергетики в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Об этом говорится в протоколе по итогам рабочей поездки вице-премьера в Челябинскую область.

"Минэнерго России (Николаю Шульгинову), Минпромторгу России (Денису Мантурову) проработать вопрос о применении механизмов специальных инвестиционных контрактов, "зеленых" облигаций, возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и других стимулирующих механизмов при реализации проектов реконструкции, модернизации, переоборудования объектов энергетики, реализуемых в рамках федерального проекта "Чистый воздух", - отмечается в протоколе.

Помимо этого, к 1 апреля Минэнерго при участии "Газпрома", "Роснефти" и правительства Иркутской области поручено проработать вопрос о газификации города Братск в части реализации мероприятия по проектированию и строительству межпоселкового газопровода от газораспределительной станции 45 квартала (ГРС-45) до центрального жилого района города.

Качество воздуха

Абрамченко также дала ряд поручений министерствам и ведомствам с целью ужесточить контроль на объектах, оказывающих негативное влияние на качество воздуха, в рамках федпроекта "Чистый воздух". В частности, поручено расширить перечень объектов с системой автоматического контроля и рассмотреть вопрос введения режима постоянного надзора на особо опасных для экологии объектах, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Минприроды России, Минпромторгу России, Росприроднадзору России, Роспотребнадзору, Росгидромету, ППК "Российский экологический оператор" проработать вопрос о расширении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, источники выбросов загрязняющих веществ на которых подлежат оснащению системами автоматического контроля", - говорится в протоколе.

Отмечается, что срок выполнения данного поручения установлен до 16 марта 2021 года. Кроме того, Абрамченко поручила Росприроднадзору утвердить перечень квотируемых объектов для городов-участников федпроекта "Чистый воздух".

Также Минэкономразвития, Минприроды и Росприроднадзору поручено проработать вопрос о введении режима постоянного надзора в отношении объектов, оказывающих негативное влияние на экологию и относящихся к объектам I и II категорий.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах. На данные цели выделено более 500 млрд рублей.