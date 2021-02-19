Россияне назвали самые комфортабельные поезда

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Скоростные поезда "Ласточка" стали в 2020 году самыми комфортабельными по мнению россиян, следует из результатов опроса Tutu.ru, с которыми ознакомился ТАСС.

Tutu.ru изучил более 100 тыс. откликов, которые пассажиры оставили после поездок в течение прошлого года, и составил рейтинг лучших поездов. Клиенты сервиса оценили внутрироссийские поезда, следующие по 258 маршрутам.

Первые три места рейтинга заняли "Ласточки" Ростов-на-Дону - Новороссийск, Екатеринбург - Курган, Санкт-Петербург - Бологое. Эти поезда, по мнению участников опроса, чистые, персонал вежливый, в вагонах просторно. При этом большинство опрошенных отметили, что кресла узкие, спинки не откидываются, а при высоком росте пассажира у него затекают ноги.

В первую десятку лучших в России вошли поезда "Красная стрела", "Невский экспресс" и "Сапсан", которые курсируют по маршруту Москва - Санкт-Петербург, "Иван Паристый" Москва - Брянск, "Волгоград" Москва - Волгоград. Пассажирам важно прежде всего, чтобы в путешествии их сопровождали вежливые проводники, в вагоне и в туалетах было чисто, а на завтрак была возможность выпить кофе. Испортить путешествие может отсутствие необходимого количества розеток, плохой климат-контроль и неработающий беспроводной интернет - эти минусы зафиксированы и в лучших поездах рейтинга.

Согласно опросу, 88,23% пассажиров оценивают свою поездку на поезде в 2020 году положительно, при этом 93% отдельно отмечают работу персонала и обслуживание, а 80% хвалят туалеты.

Аналитики Tutu.ru отмечают увеличение доли пассажиров, которые остались довольными опытом путешествия на поездах по России. По итогам 2018 года доля в целом положительных отзывов была на уровне 82,5%. Доля тех, кто оставил явно негативный отзыв после поездки на поезде, снизилась с 6,77% до 4,96%. При этом очевидно улучшилось состояние вагонов: два года назад их хвалили в 75% случаев, а теперь довольны 88% пассажиров, оставивших отклик. Число явно негативных оценок в отношении состояния вагонов сократилось с 12,15% до 5,26%.