Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,95 руб.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи прибавил 0,06% и достиг отметки в 73,95 руб., курс евро увеличился на 0,06%, до 89,44 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:40 мск курс доллара находился на уровне 73,99 руб. (+0,11%), евро рос до 89,55 руб. (+0,19%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,05% и достигал 3398,40 пункта, а индекс РТС рос на 0,13%, до 1448,6 пункта.

К 10:35 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3392,94 пункта (-0,21%), а РТС - на уровне 1444,74 пункта (-0,14%).

Ослабление российской валюты наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,25%, до $63,13 за баррель, нефть сорта WTI дешевеет на 1,6% и торгуется на уровне $59,56 за баррель.