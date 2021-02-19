Акции Beluga Group снижаются на 40%, бумаги "Абрау-Дюрсо" растут на 31,67%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций Beluga Group на Московской бирже падает на 40,01% к отметке закрытия предыдущих торгов, до 3 722 руб. за акцию, следует из данных торговой площадки. В то же время акции "Абрау-Дюрсо" взлетели в цене на 31,67%, до 370 руб. за акцию.

По состоянию на 10:25 мск, котировки Beluga Group замедлили снижение до 17,54%, бумаги торговались на уровне 5 тыс. 116 руб. за акцию. При этом бумаги "Абрау-Дюрсо" росли уже на 13,88%, до 320 руб. за штуку.

Накануне котировки Beluga Group поднимались в цене на 40%. В компании отмечали, что менеджмент приложит все усилия для того, чтобы оправдать проявленное акционерами доверие хорошими операционными и финансовыми результатами.

Beluga Group - лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий в России, а также один из крупнейших импортеров крепкого алкоголя в стране. Группе принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции.

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и другие.