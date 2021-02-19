Чистая прибыль РЖД в 2020 году составила 300 млн руб.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2020 года составила 300 млн рублей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Андрей Белоусов в ходе итогового заседания правления компании за 2020 год.

"В прошлом году компания зафиксировала чистую прибыль в размере 300 млн рублей", - сказал он.

По словам Белоусова, РЖД играют большую роль в российской экономике РФ, а вклад компании в ВВП страны достиг 5,5%. "Вклад компании и всех предприятий кооперации в ВВП России в прошлом году составил 5,5%. Удельный вес железнодорожного транспорта без учета трубопроводного в грузообороте страны достиг 87%", - отметил он.

Белоусов добавил, что пандемия коронавируса привела к снижению показателей по перевозкам. "Пассажиропоток снизился на 27,2% и составил 872 млн человек. Грузопоток также сократился, но в меньших масштабах - на 2,7%, до 1,24 млрд тонн", - сказал первый вице-премьер.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2019 года составила 53 млрд руб.

В 2021 году "Российские железные дороги" направят 120 млрд рублей собственных средств на обновление подвижного состава. "Планы по обновлению подвижного состава - это второй вопрос, который должен находиться на особом контроле, потому что от этого зависит работа сотен тысяч смежников. На эти цели в 2021 году будет направлено более 120 млрд рублей собственных средств компании", - отметил Белоусов.

Пригородные электрички

РЖД предлагают в 2021 году сосредоточиться на определении новой общей модели осуществления пригородных перевозок, сообщил в ходе заседания глава РЖД Олег Белозеров.

"Необходимо определиться с общей моделью функционирования пригорода, реализация которой позволит не только обеспечивать текущие перевозки, но и развиваться в соответствии с запросами пассажиров. И это один из ключевых вопросов для решения в 2021 году", - сказал он.

Перевозки пассажиров по сети РЖД по итогам 2020 года упали по сравнению с 2019 годом на 27,4%, до 869,4 млн, ранее сообщила компания. В дальнем следовании отправлено 67,5 млн пассажиров (-42,1%), в пригородном сообщении - 801,9 млн человек (-25,8%).

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляется в 72 субъектах РФ 25 пригородными пассажирскими компаниями, в том числе частными.