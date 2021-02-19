РБК: ЦБ просит банки ускорить подключение сервисов в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Банк России попросил кредитные организации ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РБК со ссылкой письмо, которое ЦБ РФ разослал банкам.

"Значительное количество кредитных организаций запланировало мероприятия по подключению сервисов c2b/b2c, c2cpull (переводы через QR-коды, переводы от компаний клиентам и переводы по запросу соответственно - прим. РБК) на период, приближенный к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков. <...> Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения", - говорится в письме. Как следует из приложения к нему, банкам необходимо не менее 35-60 дней на расширение функционала СБП.

Представитель Банка России, ответивший на запрос издания, напомнил, что системно значимые кредитные организации должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией - к 1 апреля 2022 года. "Эти сроки были установлены еще в ноябре прошлого года, чтобы у банков было достаточно времени настроить свои IT-системы и т. д. Нас беспокоит тот факт, что многие банки откладывают эти процедуры на последний момент. Мы видим в этом риски несоблюдения сроков, а значит клиенты этих банков будут лишены возможности осуществлять указанные платежи через СБП", - сказал он.

По данным ЦБ, на сегодняшний с2b-операции (платежи от физического лица юридическому, в том числе оплата покупок по QR-коду) подключили 42 банка, в том числе девять системно значимых. Из крупнейших организаций такие переводы не подключили Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк, отмечает издание.

О системе

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

На текущий момент к СБП подключены более 200 банков.