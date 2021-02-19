{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минтруд направит неиспользованные средства материнского капитала на накопительные пенсии

Правительство приняло проект соответствующего постановления
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло проект постановления о закреплении за Минтрудом полномочий по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте кабмина.

На эту тему
Детская доля. Как потратить маткапитал на покупку жилья

"Проектом постановления предлагается, в соответствии с частью 23 статьи 12 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", закрепить за Минтрудом России как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии", - указывается на сайте правительства, где опубликованы решения по итогам заседания кабмина.

Решение правительства - принять проект постановления по этому вопросу.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала.

Экс-глава ПФР Максим Топилин отмечал в интервью ТАСС, что за все время существования программы 75,5% семей хотя бы раз распоряжались средствами материнского капитала, а 62% использовали его полностью. В конце 2019 года Антон Дроздов, занимавший тогда должность главы ПФР, отмечал, что порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияДроздов, Антон Викторович
Чистая прибыль РЖД в 2020 году составила 300 млн руб.
Вклад компании в ВВП России достиг 5,5%
Читать полностью