Минтруд направит неиспользованные средства материнского капитала на накопительные пенсии

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло проект постановления о закреплении за Минтрудом полномочий по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте кабмина.

"Проектом постановления предлагается, в соответствии с частью 23 статьи 12 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", закрепить за Минтрудом России как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии", - указывается на сайте правительства, где опубликованы решения по итогам заседания кабмина.

Решение правительства - принять проект постановления по этому вопросу.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала.

Экс-глава ПФР Максим Топилин отмечал в интервью ТАСС, что за все время существования программы 75,5% семей хотя бы раз распоряжались средствами материнского капитала, а 62% использовали его полностью. В конце 2019 года Антон Дроздов, занимавший тогда должность главы ПФР, отмечал, что порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.